РИАМО - 24 мар. Активная подготовка к грядущим выборам началась в Подмосковье, так как политический сезон будет очень насыщенным для наблюдателей подготовили интернет-кейсы с последующей аттестацией, сообщила заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.

В среду прошло заседание Общественной палаты Подмосковья. На мероприятии присутствовали губернатор региона Андрей Воробьев и председатель Мособлумы Игорь Брынцалов

«Сегодня в ходе пленарного заседания удалось доложить коллегам, а также губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву и председателю Московской областной думы Игорю Юрьевичу Брынцалову о ходе работ регионального общественного штаба, который мы открыли 15 марта», - сказала Дмитриева.

Она добавила, что туда вошли крупнейшие институты гражданского общества и совет при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и прав человека.

«Политический сезон выборный, в который мы сейчас все вступили будет безусловно ярким, интересным, очень непростым. <…> Поэтому у нас будут конкретные направления в нашей работе. Информационное направление, направление, связанное с правовой поддержкой», - добавила Дмитриева.

Она подчеркнула, что наблюдатели, которые проходят обучение, кроме традиционных уроков, пройдут интернет-кейсы, с последующим тестированием.​

Выборы депутатов Госдумы состоятся в России в единый день голосования 19 сентября 2021 года. В этот день также пройдут выборы в Мособлдуму.