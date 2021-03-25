Впереди – последние выходные марта, и провести их можно на одном из интересных мероприятий столицы. В пятницу можно потанцевать на концерте группы Cream Soda и узнать больше о современной научно-популярной литературе на выставке Non/fiction, в субботу – полюбоваться обаятельными четвероногими на выставке «Ёжкин кот», а в воскресенье – приобщиться к модным тенденциям на первом в мире фестивале тиктокеров и от души посмеяться на стендап-концерте Славы Комиссаренко. Об этих и других событиях предстоящего уикенда – в гиде РИАМО.

ПЯТНИЦА, 26 марта

Ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction

официальный сайт ярмарки интеллектуальной литературы

Ярмарка-выставка Non/fiction проходит в Москве в 22-й раз. Более 300 крупных издательств из 29 стран представят лучшее из художественной, научной и научно-популярной литературы. Посетители смогут принять участие в семинарах и круглых столах с участием известных писателей и посмотреть презентации новых книги. Так, в пятницу пройдет встреча с Владимиром Познером и презентация книги журналистки Маши Трауб, в субботу выступят Шамиль Идиатуллин, Михаил Зыгарь и Галина Юзефович, в воскресенье об экранизации своих книг расскажет Алексей Иванов, а Гузель Яхина представит новый роман. Приобрести билеты и ознакомиться с подробной программой можно на сайте ярмарки.

Где: г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, арт-квартал «Гостиный двор»

Когда: с 24 по 28 марта с 11:00 до 20:00

Стоимость: билет – 400 рублей, льготный билет – 250 рублей

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Концерт группы Cream Soda

Популярная электронная поп-группа Cream Soda, подарившая россиянам один из главных карантинных хитов «Плачу на техно», выступит в клубе Gipsy в пятницу, 26 марта. Яркие и оригинальные клипы артистов набирают сотни тысяч просмотров в сети, а записать с ними совместный трек стремятся главные звезды российского шоу-бизнеса. На концерте можно будет зарядиться позитивным вайбом и теплым весенним настроением. Приобрести билеты можно на сайте «Яндекс.Афиша».

Где: г. Москва, Болотная наб., д. 3, стр. 1, клуб Gipsy

Когда: 26 марта в 20:00

Стоимость: от 2 000 рублей

СУББОТА, 27 марта

Международная выставка кошек

В ТРЦ «Гагаринский» 27 и 28 марта при поддержке фелинологического центра «Алиса» пройдет международная выставка кошек «Ёжкин кот». Посетители смогут увидеть многообразие пород кошек и узнать о них больше у заводчиков. В программе выставки WCF-ринги, монопородные шоу с мейн-кунами, сибирскими кошками, британцами и шотландцами, а также специальные шоу «Звезда Востока» и «Драгоценные окрасы». Четвероногие пушистики примут участие в соревновании за титул главного красавца выставки. Для юных гостей выставки проведут конкурс детского рисунка, а взрослые смогут посоревноваться в стихосложении, сочинив частушку.

Где: г. Москва, ул. Вавилова, д. 3, ТРЦ «Гагаринский» (2-й этаж)

Когда: 27 и 28 марта с 10:00 до 17:00

Стоимость: вход свободный

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Спектакль «Рыцарь пламенеющего пестика»

фото предоставлено Театром имени Пушкина

Настоящим фанатам театрального искусства точно придется по душе история о двух зрителях глубокомысленного и скучного спектакля «Лондонский купец», которые во время действия врываются на сцену. Они хотят дать актерам несколько советов по «улучшению» пьесы: место действия должно быть более экзотичным, рыцарю лучше бы совершать отважные подвиги, а без песен и танцев спектакль будет неполноценным… Парочка предлагает на главную роль своего племянника Ралфа – артиста-любителя. И так «Лондонский купец» превращается в «Рыцаря пламенеющего пестика».Приобрести билеты можно на сайте Театра имени Пушкина.

Где: г. Москва, Тверской б-р, д. 23, стр. 1, Театр имени Пушкина

Когда: 27 марта в 19:00

Стоимость: от 600 рублей

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Спектакль «Веселый солдат»

Фото Анны Коонен

Драму по военной повести Виктора Асафьева покажутся в субботу в Московском Губернском театре. Главный герой – писатель, прошедший войну и вглядывающийся в прошлое, в свою веселую солдатскую молодость. Эта история повествует не о героической стороне Великой Отечественной войны, а о простых сопутствовавших ей человеческих чувствах – любви, дружбе, ненависти, о первых потерях. О том, как из человеческой боли и будничных происшествий складывалась большая общая победа.

Где: г. Москва, Волгоградский просп., д. 121, МГТ

Когда: 27 марта в 18:00

Стоимость: от 500 рублей

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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 марта

Спектакль «По щучьему велению»

сайт Цирка на проспекте Вернадского

Очутиться в любимой сказке предлагает Большой Московский цирк – в воскресенье, 28 марта, здесь можно будет посмотреть театрально-цирковой спектакль «По щучьему велению». Знакомую с детства историю о простачке Емеле, волшебной щуке и самоходной печке дополнят уникальные костюмы, красочные спецэффекты и анимация, а также яркое музыкальное и световое сопровождение. Изюминка шоу – дрессированные животные. Приобрести билеты можно на сайте цирка.

Где: г. Москва, просп. Вернадского, д. 7, Большой московский государственный цирк

Когда: 28 марта в 12:00

Стоимость: от 2 600 рублей

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Стендап-концерт Славы Комиссаренко

сайт концертного зала «Мир»

Звезда шоу Stand Up на ТНТ, «Смех без правил», «Убойная лига», «Comedy Баттл», популярный комик из Белоруссии Слава Комиссаренко даст большой сольный концерт. Зрители любят его за простоту и искренность, а умение стендапера посмотреть на любую ситуацию под оригинальным углом делают его выступления действительно смешными и яркими. Также в концерте примут участие комики проектов «Открытый Микрофон» и Stand Up на ТНТ. Приобрести билеты можно на сайте «Яндекс.Афиша».

Где: г. Москва, Цветной бул., д. 11, стр. 2, концертный зал «Мир»

Когда: 28 марта в 18:00 и 21:00

Стоимость: от 1 900 рублей

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Музыкальный фестиваль ТикТок-блогеров

сайт "Глав. Club"

Социальная сеть с короткими видео «ТикТок» в последние годы завоевала огромную популярность. Многие новые звезды русского шоу-бизнеса получили известность именно на этой платформе. Воочию увидеть более 30 блогеров и послушать их треки можно на первом в мире фестивале тиктокеров, который пройдет в московском «Главклубе». В рамках шоу выступят Sleepy, Volodya XXL, Cappa, Никита Мимижка, Анет Сай и многие другие. Узнать подробности и приобрести билеты можно на сайте клуба.

Где: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, «ГлавСlub»

Когда: 28 марта в 18:00

Стоимость: от 1 200 рублей

Международный день фортепиано Piano day

В воскресенье, 28 марта, в Мультимедиа-арт-музее пройдет ежегодный международный праздник фортепианной музыки Piano Day при поддержке «Росбанка». Студенты Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского сыграют Canto Ostinato для четырех роялей авторства нидерландского минималиста Симеона тен Хольта. Метод композитора основан на повторении звуковых ячеек, похожих на генетический код, а его главное произведение состоит более чем из ста коротких музыкальных модулей. Приобрести билеты можно на сайте Фонда Бельканто.

Где: г. Москва, ул. Остоженка, д. 16, МАММ

Когда: 28 марта в 20:00

Стоимость: 800 рублей

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КИНОПРЕМЬЕРЫ

Фантастика «Поступь хаоса»

Экранизация первой части популярной фантастической трилогии Патрика Неса с Томом Холландом, Мадсом Миккельсеном и Дэйзи Ридли в главных ролях. История рассказывает о недалеком будущем на другой планете, где в результате вируса женщины исчезли, а мужчины могут читать мысли друг друга. Главный герой­ ­– молодой парень Тодд Хьюит – обнаруживает загадочную девушку Виолу, потерпевшую крушение. Вместе им предстоит отправиться в опасное путешествие и столкнуться с самыми темными тайнами планеты.

Боевик «Годзилла против Конга»

На экраны выходит фантастический боевик о схватке легендарных монстров Кинг-Конга и Годзиллы. По сюжету титаны и люди сосуществуют в мире. Конг отправляется на поиски родного дома вместе с группой ученых. Среди них есть девочка Джия – единственная, кто умеет общаться с гигантом. И без того опасное путешествие усложняет встреча с разъяренным Годзиллой, разрушающим все на своем пути.

«Чики», «Ход королевы» и «Нормальные люди»: лучшие сериалы 2020 года>>

Аниме «Ая и ведьма»

Анимационный японский фильм о десятилетней Ае, которая воспитывается в детском приюте святого Морвальда. Девочка чувствует себя вполне счастливой, ведь все ее желания обязательно сбываются. Однако беспечной жизни приходит конец, когда Аю решает удочерить странная особа Белла Яга – настоящая ведьма. С помощью нового приятеля, говорящего кота Томаса, малышка пытается противостоять козням злой колдуньи, а заодно учится магическому ремеслу.

Мультфильм создала знаменитая студия Ghibli, режиссер картины – Горо Миядзаки.