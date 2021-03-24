РИАМО - 24 мар. В Подмосковье необходимо внести ясность в вопросе строительства жилья на землях сельхозназначения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе пленарного заседания Общественной палаты региона в среду.

На заседании сыровар Олег Сирота отметил, что у фермеров возникли вопросы по поводу федерального законопроекта, которым разрешается строить дома на сельскохозяйственной земле. Документ принят в Госдуме в первом чтении.

«Мы должны это разъяснить. Или региональным законом или каким-то нормативным актом. Чтобы не было у нас здесь недоразумений», - сказал Воробьев.

Кроме того, Сирота рассказал, что аграрии испытывают трудности с постановкой земли на учет через Росреестр. Воробьев также выразил готовность рассмотреть эту проблему на уровне региональных властей.