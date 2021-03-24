РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. В подмосковном Подольске проводят творческий конкурс рисунков и поделок «Космические фантазии» для детей и подростков от 7 до 17 лет, посвященный Дню космонавтики, работы принимают до 11 апреля, сообщается в группе «Дом культуры им. 1 мая» в соцсети «ВКонтакте».

В текущем году исполняется 60 лет со дня первого полета человека в космос. В связи с этим событием МБУ «Дом культуры имени 1 Мая» объявляет творческий конкурс «Космические фантазии», посвященный Дню космонавтики. Участие в конкурсе бесплатное. Итоги конкурса подведут 12 апреля. О времени и месте награждения победителей организаторы сообщат дополнительно.

На конкурс принимают рисунки, выполненные на бумаге, картоне формата А2, А3 (на выбор). Работы могут быть выполнены в любом жанре и технике. Также в конкурсе участвуют поделки из различных материалов (картон, пластик, резина и другое). Конкурс проводится по трем возрастным группам: от 7 до 9 лет, от 10 до 13 лет и от 14 до 17 лет. Члены конкурсной комиссии определят троих победителей в каждой возрастной группе.

Каждая работа должна иметь название, на отдельном листе к ней печатными буквами участник должен написать ФИО, возраст, контактный телефон. Работы участникам не возвращают.

Творческие работы принимают до 11 апреля по адресу: микрорайон Климовск, улица Заводская, 3 (МБУ «Дом культуры имени 1 Мая»). Телефон для справок: 8 (985) 782-82-29 (Яна Гордеева).