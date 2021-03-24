РИАМО - 24 мар. «Одноклассники» в честь своего 15-летия совместно с исследовательским центром ResearchMe провели опрос о поведении пользователей в соцсетях и о том, как оно изменилось со временем, сообщает пресс-служба соцсети.

ОК также составили собирательные портреты «15-летних» пользователей — тех, кто непрерывно посещают социальную сеть с момента основания. В онлайн-опросе приняли участие более 1,2 тыс пользователей рунета старше 18 лет.

«Подавляющее большинство опрошенных (84%) отметили, что пользуются соцсетями уже от 10 до 15 лет. Также более половины респондентов (55%) рассказали, что первой соцсетью, в которой появился их профиль, были «Одноклассники», 36% — «ВКонтакте», - говорится в сообщении.

Еще 2% сообщили, что их первой соцсетью был YouTube, и по 1% опрошенных — Instagram или Facebook, 5% указали «другую соцсеть».

С момента начала использования соцсетей 59% людей стали проводить в них больше времени, причем это отметили 64% женщин и 53% мужчин. 30% опрошенных проводят примерно столько же времени, сколько они проводили в первый период после регистрации. 11% сообщили, что они стали уделять соцсетям меньше времени.

Изменилось и использование различных сервисов соцсетей. 83% пользователей общаются с друзьями в соцсетях столько же (33%) или чаще (50%), чем сразу после регистрации. Почти половина пользователей стали ставить больше «классов» и лайков (44%), чуть меньше (35%) – чаще писать комментарии.

За время существования соцсетей поменялся и контент, которым пользователи делятся со своими друзьями и близкими. Так, текстовые посты стали публиковать чаще только 24%, тогда как больше выкладывать фото и видео – 33% респондентов.

ОК расспросили пользователей о том, для чего они в первую очередь используют соцсети сейчас. 62% респондентов ответили, что преимущественно для общения с близкими и друзьями, 54% – играют в игры, 49% – слушают музыку, 42% — смотрят видео. Четверть пользователей рунета (24%) через соцсети обмениваются фотографиями, 21% заходят «повисеть» и «убить время», 16% занимаются самообразованием, 11% совершают покупки. Отслеживают лайки и комментарии к своим публикациям 62% людей, и 17% опрошенных обижаются, если не видят реакций к постам или фото.

Также 37% отметили, что любят подписываться на полезные аккаунты с советами по ремонту и здоровью, 17% — на новости блогеров, и еще 17% — на незнакомых, но интересных людей. Заводить новые знакомства в соцсетях также готовы 17% опрошенных, но при этом половина всех респондентов (50%) поделились, что за эти годы уже нашли себе любовь или близкого друга через соцсеть. И 67% сообщили, что знают подобные истории знакомств у друзей и коллег.

Команда «Одноклассников» также проанализировала категорию пользователей, которые уже пятнадцать лет активны в соцсети — с самого первого года существования соцсети. Средний возраст таких пользователей составил около 40 лет у мужчин и 38 лет у женщин. Большинство из них имеет высшее образование и доход выше среднего. Они читают новости друзей, общаются с ними, выкладывают фото и любят смотреть видео про путешествия и культуру других стран.

Пользователи, которые 15 лет активны в ОК, преимущественно общаются с друзьями (77,1%) и узнают новости от них (77,4%). Более половины из них (51,3%) регулярно выкладывают посты, видео, фото, 48,5% — читают заметки, 38,1% — слушают музыку, 30,6% — смотрят видео, 28,4% — играют в игры.

«Пятнадцатилетние» пользовательницы и пользователи ОК имеют схожий музыкальный вкус и интересы, многие из них подписаны на группы, посвященные кулинарии, юмору и полезным советам.

Топ-5 любимых треков мужчин: Рождество «Молодость», Kazka «Плакала», Артур «Падал белый снег», Кристина Орбакайте «Пьяная вишня», Anivar «Украду».

Топ-5 любимых треков женщин: Кристина Орбакайте «Пьяная вишня», Anivar «Любимый человек», Слава «Однажды ты», Kazka «Плакала», Anivar «Украду».

Также «пятнадцатилетние» поделились своим мнением о том, как изменились ОК за 15 лет. 42,7% уверены, что соцсеть за это время стала лучше. 23,7% считают, что «Одноклассники» не изменились.