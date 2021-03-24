РИАМО - 24 мар. Заседание Общественной палаты Подмосковья, которое прошло в среду, было значимым для ее членов, на нем присутствовали губернатор региона Андрей Воробьев и председатель Мособлумы Игорь Брынцалов, сообщил журналистам председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов.

«Для нас было очень важным заседание Общественной палаты, пленарное заседание. Прежде всего, поскольку на заседании присутствовал и губернатор (Андрей Воробьев – ред.), и председатель Мособлдумы (Игорь Брынцалов – ред). Члены Общественной палаты смогли послушать их, послушать мнение руководителей о приоритетных задачах, которые реализуют в 2021 году», - сказал Торкунов.

Он отметил также, что обсуждение было полезным и интересным. Также на заседании обсуждалась подготовка к грядущим выборам.

Первая Общественная палата Московской области была сформирована в 2000 году. Действующий, шестой состав ОП сформирован в октябре 2018 года. Всего в областную Общественную палату входят 99 человек.