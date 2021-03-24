РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 мар. В Мытищинском историко-художественном музее 25 и 27 марта пройдет бесплатный показ документального фильма «Романовы. Судьбы русского Крыма», сообщается в Instagram-аккаунте музея.

Музей приглашает на социально-просветительский показ документального фильма «Романовы. Судьбы русского Крыма», посвященного годовщине воссоединения Крыма с Россией.

«Недавно прошел показ первой части фильма. Последующие сеансы: 25 марта, в 16:00 — показ второй части фильма; 27 марта в 16:00 — третья часть фильма. Вход бесплатный. Подробнее», - говорится в сообщении.

Арес музея: улица Мира, дом 4, телефон 8 (495) 586-52-98.