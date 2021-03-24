РИАМО - 24 мар. В настоящий момент на дорогах столицы образовались пробки в 8 баллов из 10 возможных, плотность движения снизится только к 20:00, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Самая сложна ситуация наблюдается на кольцевых дорогах. Встали Бульварное, Садовое, Третье транспортное кольца. Также заторы зафиксировали на востоке, западе и северо-западе МКАД. Пробка еще наблюдается на пересечении МКАД и Ленинградского шоссе.

Также движение затруднено на Знаменке, Новом Арбате, Неглинной, Большой Лубянке и Подколокольном переулке.

Стоит Ярославское шоссе при въезде на ТТК. На самом Третьем транспортном кольце «бордовая» пробка в Лефортовском тоннеле. Сильные затруднения в западной части ТТК.

К 20:00 ожидается снижение плотности трафика до шести баллов. А в 21:00 загруженность дорог снизится до четырех баллов.