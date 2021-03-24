РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. Житель подмосковного Подольска пожаловался на появившуюся яму на улице Подольских Курсантов, рабочие заделали разрушение, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на появившиеся ямы на улице Подольских Курсантов. Он отметил, что у дома №2/38 ежегодно появляется яма, которую засыпают асфальтной крошкой.

«Сотрудниками администрации округа был проведен осмотр дворовой территории. Факт подтвердился. Работы по ямочному ремонту проведены. Сообщаем, что ямочный ремонт территории по вышеуказанному адресу проводится сотрудниками ОАО ПДРСУ, согласно плану проведения работ», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.