РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 мар. Жителя Домодедова, члена общественной палаты муниципалитета Леонида Булыгу наградили медалью за вклад в развитие современной русской литературы в 2020 году, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Булыга оказался в числе номинантов премии «Поэт года». Церемония награждения была приурочена к Всемирному дню поэзии и прошла в Большом концертном зале правительства Москвы. Награды вручал президент Российского союза писателей Дмитрий Кравчук.

Со стихами поэта можно ознакомиться по ссылке.