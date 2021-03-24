РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мар. Ковидный центр закрыли в физкультурно-оздоровительном комплексе Люберец, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

В среду глава провел ежемесячную онлайн-встречу с жителями.

«У нас еще работает инфекционный стационар детской больницы на 55 коек на Октябрьском проспекте, открыт ковидный центр в Краскове. В ФОКе закрыли, будем восстанавливать работу спортивного учреждения», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что уже привиты 16 938 человек. Но необходимо привить не менее 60% взрослого населения - около 160 тысяч человек.

Сделать прививку от коронавируса в Подмосковье можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации. Для этого нужны лишь паспорт и полис ОМС. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.