РИАМО - 24 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу ДК во Власихе, где сделали первый капремонт с 1964 года, к 2025 году в Подмосковье отремонтируют более половины домов культуры в военных городках.

«В Подмосковье больше 30 тыс. работников культуры. Каждый дом искусства, дом культуры дает очень много детям и взрослым, является центром притяжения. Для нас было очень важно сделать здесь ремонт. Но не только привести все в порядок, а дать и соответствующее содержание. Здесь прекрасные преподаватели русского языка, английского, хореографии, рисования», - сказал Андрей Воробьев.

По его словам, 12 ДК из 33 отремонтировали в военных городках за пять лет. За четыре года планируется отремонтировать еще шесть. Это значит, что больше половины ДК в военных городках Подмосковья приведут в порядок к 2025 году.

По губернаторской программе в ДК во Власихе обновили фасад, внутренние коммуникации, помещения и сцену. В здании сделали два зрительных зала: на 435 и на 100 мест. Тут работает 20 кружков, где занимаются 400 детей и взрослых. Для концертов купили новый рояль, все сценическое оборудование тоже обновили.

«Вложено очень много сил и души, чтобы преобразить здание, оснастить современной техникой. Сейчас здесь комфортно работать во всех направлениях – хореография, музыка, познавательная, развивающая деятельность. Я наслаждаюсь репетициями и концертами», - сказала концертмейстер Полина Щуцкая.

Тут работает 20 кружков, где занимаются 400 детей и взрослых. Среди учебных программ - бальные танцы, хор, вокал, бильярд, пилатес, спортивная хореография, английский язык.

Губернатор поздравил работников ДК во Власихе с предстоящим профессиональным праздником. Также он лично вручил паспорта ребятам, достигшим 14-летнего возраста.

Андрей Воробьев обсудил с местными жителями благоустройство Власихи. В 2019 году тут благоустроили площадь с экспозицией ракет перед ДК к юбилею города. Создана пешеходная зона на ул. Цветной бульвар. Рядом с «Верхним» русловым прудом на р. Закза, сделали городской пляж, зону отдыха у родника, причал для лодок, площадки для выгула собак и ловли рыбы.

«Большие изменения произошли во Власихе в последние годы, все сделано, чтобы людям было комфортно жить. Детские площадки подсвечены, на них безопасное покрытие, качели. Улицы освещены», - рассказала местная жительница Анна Звягина.

Воробьев проверил Дом культуры во Власихе после ремонта>>