РИАМО - 24 мар. Депутаты Московской городской думы приняли решение направить в Госдуму законодательную инициативу об усилении административной ответственности за организацию несанкционированных свалок, передает в среду корреспондент РИАМО.

Штраф соразмерно нарушению

Как отметил на заседании столичного парламента председатель комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов, ущерб природе от несанкционированных свалок в денежном выражении, как правило, намного больше суммы назначенных и взысканных штрафов.

«В столице за период с января 2019 года по август 2020 года только на территории новой Москвы за незаконный сброс отходов назначено административных штрафов на общую сумму 725 тыс. рублей. Вместе с тем только за 2019 год на ликвидацию несанкционированных свалок, образовавшихся на территории новой Москвы, было потрачено 345 млн рублей и вывезено около 500 тыс. куб. м мусора. Нанесенный ущерб значительно превышает все собранные штрафы», - сказал Козлов.

В целях пресечения сброса отходов с транспортных средств и установления соразмерного наказания за совершение указанного правонарушения парламентарии предлагают увеличить размер штрафных санкций, в том числе за сброс отходов в лесах. Штрафы за повторные нарушения будут еще выше.

Предполагается, что составлять протоколы о нарушениях на местах смогут представители органов внутренних дел. Также предусмотрена фиксация нарушений автоматическими фото- и видеокамерами и конфискация транспортных средств, с которых незаконно сбрасывали мусор. Соответствующие изменения предлагается внести в КоАП РФ.

Камеры на страже чистоты

Председатель столичного парламента Алексей Шапошников уточнил, что законодательная инициатива была подготовлена совместно с Мособлдумой.

«Мы предлагаем увеличить штрафы за сброс мусора в неположенных местах, а также установить новый вид наказания – конфискацию транспортного средства. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц штраф планируется в размере 60-80 тыс. и 100-120 тыс. рублей соответственно», — пояснил Шапошников.

Он добавил, что при повторном нарушении сумма штрафов увеличится до 80-100 тыс. и 150-200 тыс. рублей, а машину изымут в пользу государства.

Шапошников также отметил, что использование средств фото- и видеофиксации поможет инспекторам эконадзора осуществлять эффективный контроль за множеством территорий. А для нарушений, которые были выявлены с помощью камер, будет действовать упрощенный порядок привлечения к ответственности. За повторное нарушение, которое зарегистрировала камера, изъятие автомобиля не предусмотрено.

«Если под камеру попадет владелец легкового автомобиля, выбрасывающий мусор в неположенном месте, ему будет выписан штраф в размере 10 тыс., грузового – 100 тыс. рублей. Если правонарушение повторится – 20 тыс. и 150 тыс. соответственно», — уточнил спикер Мосгордумы.

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