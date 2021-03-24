РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. В подмосковном Подольске на соревнованиях по плаванию в эстафете 4 на 25 метров в рамках универсиады городского округа Подольск среди девушек и юношей первые места заняли команды Подольского социально-спортивного колледжа, сообщается в группе «Усц Юность» в соцсети «ВКонтакте».

В среду в УСЦ «Юность» прошли соревнования плаванию в эстафете 4 на 25 метров в рамках универсиады городского округа Подольск. Организаторы поздравили победителей и призеров.

По итогам заплывов определились победители и призеры. Среди девушек первое место заняла команда Подольского социально-спортивного колледжа. На втором - Подольский колледж имени А.В. Никулина ОП№2. На третьем - ГБПОУ МОМК.

У юношей лучшей также стала команда Подольского социально-спортивного колледжа. Вторыми пришли ребята Подольского колледжа имени А.В. Никулина ОП№2 и третьими ОП№3.



