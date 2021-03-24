РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 мар. Ансамбль народного танца «Рассвет» из Котельников получил диплом I степени Всероссийского конкурса народного танца «Гжельские узоры», сообщает пресс-служба администрации округа.

Образцовый коллектив «Ансамбль народного танца «Рассвет» принял участие во Всероссийском конкурсе народного танца «Гжельские узоры», проходившем при поддержке Международного союза хореографов творческого объединения Beautiful Art.

Коллектив из Котельников завоевал дипломы I степени в номинациях «Хоровод» и «Народно-сценический танец».