РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 мар. Сельские старосты, председатели советов многоквартирных домов, садоводческих товариществ и коттеджных поселков, подведомственных территориальному управлению «Федоскино» городского округа Мытищи подвели итоги работы первых месяцев текущего года и обозначили планы на ближайшие перспективы, сообщается на сайте администрации горокруга.

На встрече присутствовал руководитель фракции партии «Единая Россия» в совете депутатов округа Михаил Мурзаков.

«Сельские территории нашего округа развиваются. На примере того же Марфино мы это видим. Наше собрание проходит в уникальном культурном учреждении, которое по многим параметрам превосходит даже городской Дворец культуры. Рядом стадион, вскоре будет построен многофункциональный спортивный комплекс», - сказал Мурзаков.

Он добавил, что проект партии «Городская среда» не ограничивается благоустройством непосредственно городских территорий, а направлен на развитие всего городского округа. По словам Мурзакова, сельские старосты, это те люди, которые лучше всего знают проблемы своих населенных пунктов.

«По большому счету мы являемся коллегами, общественниками, которые работают не за зарплату, а за идею во благо своих соседей и земляков. Общение не всегда получается простым, но от того оно еще более интересно и важно. Люди уверено обозначают проблемы и требуют их решения. И наша задача – им в этом помогать», - отметил Мурзаков.