РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 мар. 67 человек отравились наркотическими веществами в городском округе Мытищи в 2020 году, следует из презентации «Сведения о смертности от отравления наркотиками и психотропными препаратами за 2019-2020 года», представленной на Антинаркотической комиссии.

В среду в городском округе Мытищи состоялось заседание Антинаркотической комиссии. В рамках мероприятия была представлена презентация «Сведения о смертности от отравления наркотиками и психотропными препаратами за 2019-2020 года».

«В 2020 году 67 человек отправились наркотическими веществами, из них 55 с летальным исходом. В 2019 году их количество составляло 77, из них 53 с летальным исходом», - отмечается в документе.

Согласно данным презентации, в 2020 году летальность от отравлений наркотическими средствами на территории городского округа составила 82,1% (в 2019 году - 68,8%). Общее число зарегистрированных случаев отравлений снизилось на 12,9%, процент летальности возрос на 13,3%.

На мужскую часть населения приходится 87-88% от общего количества пострадавших. Среднеобластной показатель распространенности острых отравлений наркотическими веществами составляет за 2020 год – 18,1 случай на 100 тысяч населения; в Мытищах – 25,6 (показатель превышает среднеобластное значение в 1,4 раза).