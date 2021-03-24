РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 мар. В МБУ «МФЦ Мытищи» стартовала уже ставшая традиционной акция - прием заявок на бесплатное изготовление штендеров к шествию «Бессмертный полк», сообщается на сайте администрации горокруга.

Со среды в офисах по адресам: улица Карла Маркса, дом 4, улица Мира, 32/2, ТЦ 4 Daily. ТОСП Пирогово - ПГТ Пироговский, улица Пионерская дом 4А; ТОСП Марфино - село Марфино, улица Зеленая строение 10. Можно подать заявку на бесплатное изготовление штендеров.

Для этого достаточно принести фотографию и обратиться к администратору на стойке информации либо направить заявку по электронной почте – bessmertnijpolk@mfcmmr.ru (в формате jpeg или pdf).

Вместе с фотографией необходимо предоставлять следующую информацию: ФИО того, кто на фото; годы жизни; звания или место службы; возможно указать еще какую-либо дополнительную информацию, но ограниченно (ее размещение на штендере не гарантируется); ФИО заявителя и контактный телефон.

Заявки принимаются до 30 апреля 2021 года. Сообщениями в директ в социальных сетях МФЦ заявки не принимаются, желающим отправить заявку дистанционно следует пользоваться указанной электронной почтой. О начале выдачи готовых штендеров МФЦ сообщат дополнительно на сайте и в социальных сетях.