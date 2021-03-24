РИАМО - 24 мар. 142-е заседание Мособлдумы пройдет 25 марта в 11:00, депутатам представят план работы на II квартал 2021 года, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Депутаты рассмотрят также вопросы о дополнительной социальной поддержке семьям с детьми, об увеличении предельного размера социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц. Еще в рамках «Часа правительства» прозвучат 4 доклада.

«Также с отчетом о деятельности Московского областного молодежного парламента за 2020 год выступит председатель парламента Андрей Урусов», – говорится в сообщении.

План работы Мособлдумы на II квартал представит первый зампред подмосковного парламента Лариса Лазутина.