РИАМО - 24 мар. В Подольской городской больнице №2 умер пострадавший при взрыве в жилом доме в Химках, всего в результате ЧП погибли 4 человека, сообщается на сайте администрации Химок.

По предварительной информации, в жилом доме на Зеленой улице произошел взрыв газа. Тела трех погибших извлекли из-под завалов. Пять пострадавших находятся в медучреждениях.

«23-летний мужчина (четвертый погибший - ред.) проживал в 138 квартире, которая явилась эпицентром взрыва 19 марта», - говорится в сообщении.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял оказание помощи семьям пострадавших под личный контроль. Жильцам дома предоставили номера в гостинице для временного проживания. Восстановить дом планируют за 180 дней.

Видео пожара в жилом доме в Химках, где произошёл взрыв>>