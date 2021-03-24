РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. Рабочие отремонтировали торшеры в парке Победы подмосковного Подольска после того, как их разгромили вандалы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на вандализм в парке Победы. Он отметил, что неизвестные сломали уличные фонари и разобрали блок. Он находится в 30 сантиметрах от земли рядом с детской площадкой.

«По вопросу приведения в надлежащее состояние торшеров в парке Победы сообщаем, что был проведен осмотр, факты подтвердились. Работы проведены. В случае неисправного освещения жители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу МБУ «ПКБ» по номеру: 8(915)360-15-74», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.