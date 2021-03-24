РИАМО - 24 мар. Компания «Интеко» получила разрешение на ввод в эксплуатацию четырех корпусов ЖК «Садовые кварталы» на 112 квартир в ценре столицы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

«В построенных корпусах 2.1-2.4 второго квартала к передаче дольщикам готово 112 квартир общей площадью порядка 14 тыс кв м. Все жилые помещения в них были проданы на стадии строительства», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии города Москвы Анастасия Пятова.

Пентхаусы с каминами и открытыми террасами расположились на последних этажах возведенных корпусов. Нежилые помещения заняли свыше 5,1 тыс кв м.

В рамках реализации корпусов в подземном паркинге было обустроено 144 машино-места, возведен фитнес-центр высотой в два этажа и площадью свыше 3,5 тыс кв м с бассейном, просторным тренажерным залом и панорамными окнами.

Приватный внутренний двор и парк с променадом и прудом, благоустройство которого планируется до конца года, также предусмотрены для жителей.

Домам присвоили почтовый адрес: улица Усачева, дом 13.

В составе ЖК предусмотрено пять кварталов, которые объединяет 35 жилых корпусов на 1,28 тыс квартир. Возведение корпусов второго и пятого кварталов проекта продолжается.