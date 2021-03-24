РИАМО - 24 мар. Общественное учреждение «Межрегиональный центр по делам детей и молодежи» проводит конкурсный отбор на присуждение национальной общественной премии «Российские организации, дружественные к детям», сообщает пресс-служба Росдетства.

Целью конкурсного отбора является проведение независимой общественной экспертизы деятельности коммерческих и некоммерческих организаций, а также государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих услуги детям, на соответствие требованиям, установленным национальными стандартами, и их дальнейшая финансовая поддержка.

Для участия в конкурсном отборе приглашаются государственные (муниципальные) учреждения, а также коммерческие и некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие экскурсионное обслуживание детей; оказывающие физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги детям; оказывающие фитнес-услуги для детей и подростков; оказывающие социальные услуги; оказывающие образовательные услуги в сфере неформального (дополнительного) образования и обучения детей; организации отдыха детей и их оздоровления; организации, осуществляющие уход и присмотр за детьми; оказывающие культурно-досуговые услуги детям и другие.

По результатам мероприятия победителю конкурсного отбора будет предоставлена финансовая поддержка в виде гранта на реализацию проектов по работе с детьми на сумму до 200 тыс. рублей. Срок приема заявок для участия в конкурсном отборе – до 2 мая 2021 года включительно.

Дополнительная информация о порядке организации и проведения конкурсного отбора, условиях участия и требованиях к оформлению заявочных документов опубликована на официальном сайте Межрегионального центра в разделе «Функции» – «Организация и проведение мероприятий» – «Конкурсные мероприятия для детей и молодежи» – «Национальная общественная премия «Российские организации, дружественные к детям» – «Мероприятие 2021 года».