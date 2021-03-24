РИАМО - 24 мар. Из собственности Московской области в собственность городского округа Лотошино переданы 15 автодорог общей протяженностью порядка 20 км, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

Также в собственность округа передали 29 земельных участков общей площадью 38,5 га.

«Администрация будет обслуживать следующие дороги на территории городского округа Лотошино: Палкино – Андрейково, Щелгуново – Сельменево, Лотошино – Ошейкино – Узорово – Сологино, Лотошино – Ошейкино – Узорово – Чекчино, Воробьево – Узорово – Шилово, Новошино – Нововасильевское – Новошино», – говорится в сообщении.

Также администрация муниципалитета будет обслуживать дороги Хилово – Палкино – Введенское – Волково, Калистово – Ильинское, Лотошино – Ошейкино – Узорово – Матвейково, Коноплево – Быково – Боровки, Коноплево – Татарки, Лотошино – Суворово – Клин – Агнищево, Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка – Издетель, Хилово – Палкино – Введенское – Паршино, а еще центральный подъезд в деревне Нововасильевское.