РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. Региональный оператор по обращению с ТКО «МСК-НТ» вывез на переработку 350 л «добрых крышечек» из подмосковного Подольска, сообщает пресс-служба предприятия.

«МСК-НТ» третий год поддерживает благотворительную акцию «Добрые крышечки». 23 марта специалисты компании вывезли на переработку 300 л полезного вторсырья, собранного жителями Чехова в культурном центре «Дружба» и юными волонтерами, школьниками МБОУ СОШ №3. Из подольского офиса компании 22 марта на предприятия переработки отправили еще 350 л крышечек. Разноцветный пластик собрали учащиеся лицея №23 и работники завода алюминиевых сплавов.

Специально для поддержки доброго начинания компания открыла в регионе своего присутствия 19 пунктов приема «Добрых крышечек». Собранные крышечки ООО «МСК-НТ» вывозит и отправляет на предприятия переработки, а затем на вырученные средства приобретаются инвалидные кресла для детей-сирот.

На сегодняшний день эколого-благотворительный волонтерский проект «Добрые крышечки» не только помог 43 детям, но и способствовал снижению «мусорной» нагрузки на природу Подмосковья. Всем известно, что пластик – один из основных глобальных загрязнителей экологии. Поэтому, участвуя в акции, волонтеры одновременно делают первые шаги в раздельном сборе отходов и помогают сделать регион чище.

Чтобы принять участие в акции, нужно начать собирать дома пластиковые крышечки и приносить их в специальные пункты сбора. Адреса пунктов приема крышечек, открытых компанией в Подольске, Чехове, Серпухове, Протвине и Пущине, есть на официальном сайте компании.

Ознакомиться с правилами участия можно на сайте акции «Добрые крышечки».