РИАМО - 24 мар. Комитет по туризму Подмосковья и авиакомпания «Россия» заключили соглашение об информационном партнерстве, главным аспектом которого станет продвижение туристического потенциала Московской области среди пассажиров авиакомпании, сообщает пресс-служба комитета.

Параллельно с подписанием соглашения стартовал спецпроект авиакомпании по присвоению воздушным судам имен городов Московской области.

«В настоящее время в парке авиакомпании «Россия» уже состоят лайнеры Superjet 100, названные в честь Сергиева Посада, Звенигорода и Дмитрова. Первым именным бортом в рамках проекта стал авиалайнер «Сергиев Посад», который выполняет рейсы с февраля 2021 года», — сообщили в пресс-службе.

В ближайшее время на фюзеляжах воздушных судов также будут нанесены названия других областных городов. Именные самолеты смогут увидеть пассажиры одного из базовых аэропортов авиакомпании «Россия» — Шереметьево, расположенного в Московской области.

Совместный проект также предполагает создание уникального контента для системы развлечений на борту лайнеров. Пассажиры смогут получить доступ к качественной информации об архитектурных жемчужинах, памятниках деревянного зодчества, старинных усадьбах, музеях, народных художественных промыслах и красотах подмосковной природы.

Каждый путешественник, начинающий знакомство со страной, сможет увидеть, что Московский регион — это не только Москва, но и целый ряд исторически важных и красивых городов вокруг нее.

Единый концептуальный подход по присвоению поступающим в парк самолетам Superjet 100 имен российских городов утвердили в конце 2020 года. Проект позволит приобщить пассажиров к истории России, повысить интерес путешественников к местам и событиям, которые оказали влияние на формирование государства.

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