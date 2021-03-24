РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию Ростех) планирует в текущем году практически в два раза увеличить производство спортивных и охотничьих патронов «Олимп» по сравнению с 2020 годом, сообщает пресс-служба предприятия.

Патроны кольцевого воспламенения серии «Олимп» разработали в ЦНИИТОЧМАШ к Олимпийским играм 1980 года. С тех пор советские и российские спортсмены с патронами «Олимп» завоевали свыше 250 золотых медалей на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх, установили более 100 мировых и европейских рекордов. Повышенная ветроустойчивость, высокая кучность при отрицательных температурах, по оценкам спортсменов и экспертов, делает патроны «Олимп» уникальными.

В 2017 году в ответ на обращения оружейных заводов страны для проведения приемочных испытаний гражданского оружия с учетом изменившихся требований ПМК Брюссельской конвенции специалисты ЦНИИТОЧМАШ для импортозамещения разработали новый испытательный патрон калибра 5,6 мм кольцевого воспламенения. В 2019 году провели сравнительные испытания по стрельбе из малокалиберных спортивных винтовок «Биатлон-7-4» с использованием патронов 5,6 мм (.22LR) «Олимп-БИ» и патронов фирмы Lapua (Финляндия).

Стрельба проводилась из трех винтовок сериями из трех групп по пять выстрелов в каждой из 13 партий отечественных и пяти партий финских патронов. В итоге патроны «Олимп-БИ» по кучности стрельбы показали лучшие результаты: среднее значение поперечника рассеивания у них находилось в пределах от 3 до 10 мм, а наибольшее – от 7 до 13 мм, у патронов Lapua среднее значение поперечника рассеивания находилось в пределах от 7,5 до 11,2 мм, а наибольшее – от 9,5 до 18 мм.

Среди заказчиков патронов, с которыми уже заключены договоры на текущий год, не только торговые сети и магазины, но и производители оружия, спортивные общества стрелков и биатлонистов, в том числе из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Для достижения максимальных результатов в спорте и охоте разработано несколько различных групп патронов серии «Олимп» как для спортивных соревнований различного уровня, так и для любительской и промысловой охоты.

Патроны сохраняют максимальную резкость боя, кучность и равномерную осыпь при температурах от минус 20 до плюс 50 градусов.