РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мар. Подвели итоги регионального конкурса среди дошкольных учреждений на лучший публичный доклад о результатах деятельности за учебный год, высокую оценку получила работа детсада №15 «Бригантина» Люберец. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Министерство образования Московской области признало лучшим публичный доклад о результатах деятельности за 2019-2020 учебный год МДОУ №15 «Бригантина». Это заслуженная награда всего педагогического коллектива и родителей. Очень отрадно получать награды такого уровня!» - говорится в сообщении.

Детский сад «Бригантина» во второй раз одержал победу в этом конкурсе.