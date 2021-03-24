РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ)- 24 мар. Фольклорный ансамбль «Русская песня» из Котельников осенью отметит 20-летний юбилей большим праздничным мероприятием, сообщает пресс-служба администрации округа.

Народный коллектив «Фольклорный ансамбль «Русская песня» под руководством Сергея Морозова в этом году отметит 20-летие своей творческой деятельности. В настоящее время ведется подготовка к этому культурному событию. В рамках празднования осенью состоится концерт, где прозвучат лучшие песни и выступления ансамбля.

В репертуаре - старинные народные песни разных областей России, частушки, казачьи песни, основная часть из которых собрана в экспедициях. Часть из них также прозвучит на юбилейном мероприятии.

Ансамбль был создан в октябре 2001 года, в 2013 году ему присвоили звание «Народный коллектив». В этом году проект «Фольклорный ансамбль «Русская песня» выдвинут на соискание премии правительства РФ в области культуры «Душа России».

Коллективом самостоятельно собрана коллекция аутентичных народных костюмов конца XIX - начала XX веков в своих творческих экспедициях. Ансамбль является победителем различных международных, всероссийских, областных конкурсов и фестивалей.