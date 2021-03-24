РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. Прокуратура направила в Подольский суд уголовное дело о ДТП на Симферопольском шоссе, в результате которого погибли три человека, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Авария произошла 2 октября 2020 года на Симферопольском шоссе в Подольске. По версии следствия, житель Москвы на автомобиле Volkswagen нарушил правила дорожного движения и въехал в стоящие из-за ранее произошедшего ДТП автомобили ВАЗ и Skoda. Из-за этого машины продвинулись вперед и наехали на трех пешеходов. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались.

В настоящее время прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Москвы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Уголовное дело направлено в Подольский городской суд для рассмотрения по существу.