РИАМО - 24 мар. Фасады жилого дома №14 в бывшей промзоне ЗИЛ на юге столицы облицуют красивыми декоративными панелями, которые имитируют византийский орнамент и волны, сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

Дом состоит из двух корпусов общей площадью около 30 тыс. кв. метров и находится между улицами Родченко и Архитектора Щусева. На одном корпусе фасад облицуют панелями, которые имитируют византийский орнамент. Второе здание украсят «волнообразными» чередующимися элементами, выполненными из декоративной штукатурки. Дизайн фасадов разработали в мастерской Ильи Уткина и DNK ag.

«Комплекс состоит из двух корпусов разной высоты и этажности, причем, в лучших традициях «Зиларта», за каждый отвечает свое архитектурное бюро. Оба объекта довольно интересные. Например, корпус 14.2 снаружи облицуют панелями светлого оттенка, имитирующими кладку из огромных каменных блоков. Архитектор Илья Уткин решил поработать с византийским орнаментом, напоминающим вышивку крестиком. А со стороны двора облицовку стен выполнят из клинкерного кирпича терракотовых оттенков», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Корпус 14.2 имеет Г-образную форму. Отделку его фасада выполнят из фибробетонных панелей с декоративным орнаментом, а также облицовочным кирпичом. В доме сделают французские балкончики с металлическим ограждением, вписанным в ритмический рисунок фасадов.

Корпус 14.1 состоит и 16-этажной жилой секции и одноэтажной пристройки под коммерческие объекты. Здание будет иметь волнообразные фасады. С 6 по 16 этаж дом облицуют декоративной штукатуркой. Значительную площадь фасада занимают окна квартир.

На первых этажах обоих корпусов разместятся коммерческие организации, в них сделают отдельные входы со стороны проектируемых проездов и пешеходной зоны.

Также для жителей дома появится подземная одноуровневая парковка вместимостью 119 машино-мест. Кровлю парковки во дворе дома благоустроят и озеленят. Там поставят детскую площадку и зону тихого отдыха.

Сейчас застройщик приступил к устройству фундаментной плиты четырнадцатого дома ЖК «Зиларт». Закончить строительство планируют в четвертом квартале 2023 года.