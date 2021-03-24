РИАМО - 24 мар. В 13 городских округах Подмосковья не выявили но одного случая заражения коронавирусом за сутки, всего за это время в регионе зафиксировали 535 случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусной инфекцией.

Ни одного случая заражения не выявили в Бронницах, Дубне, Звездном городке, Клину, Котельниках, Красноармейске, Краснознаменске, Лотошине, Лыткарине, Молодежном, Протвине, Черноголовке и Шаховской.

Больше всего заболевших выявили за сутки в Одинцовском округе – 60, в Люберцах – 46 и Химках – 35 случаев. 31 – в Подольске, 30 – в Королеве, по 29 в Балашихе и Красногорске, 23 – в Наро-Фоминском округе, по 22 случая – в Пушкинском и Раменском округах, а также в Чехове, 19 – в Мытищах, по 11 случаев – в Ивантеевке, Сергиево-Посадском округе и Серпухове, 10 – в Орехово-Зуевском округе.

По 8 заболевших выявили в Домодедове, Жуковском, Зарайске, Истре, Ленинском округе и Щелкове, 7 случаев – в Егорьевске, по 6 – в Лобне и Павловском Посаде, по 5 – в Дмитровском округе и Коломне, по 4 – в Солнечногорске, Долгопрудном и Воскресенске.

По три случая зафиксировали в Богородском округе, Лосино-Петровском и Рузе, а также в Реутове и Электрогорске. По два заболевших выявили за сутки в Электростали, Шатуре, Ступине, Серебряных Прудах, Озерах, Луховицах и во Власихе. По одному случаю – в Волоколамском округе, Дзержинском, Кашире, Можайском округе, Талдомском округе и Фрязине.

С начала пандемии в регионе было зафиксировано 228 231 случаев заболевания. Скончались 5320 человек, выздоровели и выписались 187 386 человек.

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24 МАРТА

- Еще 502 Covid‑пациента вылечили от коронавируса в Подмосковье. За все время пандемии от коронавируса вылечились более 187 тысяч человек.

- Выездные бригады вакцинации от коронавируса заработали еще в двух ТЦ Москвы. В местах, где работают выездные бригады, обеспечено соблюдение всех санитарно‑эпидемиологических требований.

- Более 1,5 тыс подмосковных пенсионеров из сельской местности отвезли на вакцинацию. Данная услуга доступна всем пенсионерам региона.

- Мосгордума возобновляет очный формат заседаний с 25 марта. При этом число участников не должно превышать 50% от предельной вместимости помещений.

- 1593 пациента вылечились после коронавируса в Москве за сутки. С начала пандемии в столице зафиксировано 1 015 522 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 8 861 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 535 больных. В Москве - 1431.

- Подмосковье получило еще свыше 115 тыс доз вакцины «Спутник V». Прививку сделали уже более 420 тыс. человек.

- Полиция возбудила дело из‑за утечки данных москвичей, переболевших коронавирусом. На текущий момент ведутся оперативно‑разыскные мероприятия.