РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мар. В Москве на выставке, приуроченной к 60-летнему юбилею полета в космос первого человека, представят экспонаты из музея Юрия Гагарина, который находится в Люберецком техникуме. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для участия в выставке «Первый» в музее космонавтики города Москвы спецтранспортом отправили экспонаты из музея Гагарина Люберецкого техникума. Это огромный ковш для литья металла, которым будущий космонавт работал у печи, парта с откидной крышкой, за которой Юрий Алексеевич сидел во время обучения в Люберецком ремесленном училище. Предметы займут на экспозиции почетное место.

Также на выставке «Первый» будут представлены документы и личные вещи первого космонавта, которые долгое время хранились в музеях по всей стране и в личных архивах.