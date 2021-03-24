РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. В Подольске на автотрассе А-107 в среду днем образовалась пробка длиной более 4 километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 16:39 движение затруднено от съезда с Симферопольского шоссе до садового товарищества «Петрица». Также пробка образовалась и на встречной полосе в сторону съезда на Симферопольское шоссе.

Помимо этого, движение затруднено на улицах Кирова, Высотная, Большая Серпуховская, проспекте Ленина и других.