РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 мар. В крупных торговых центрах Котельников в ходе рейда по проверке соблюдения масочного режима не выявили серьезных нарушений, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сотрудники отдела потребительского рынка и услуг провели мониторинг на соблюдение масочного режима на предприятиях торговли и бытовых услуг в Котельниках. Преобладающее большинство сотрудников и посетителей используют средства индивидуальной защиты. Единичные замечания касались неправильного ношения маски, а также ее отсутствия при обслуживании.

На входах и кассах размещена информация о необходимости применения средств индивидуальной защиты. В крупных торговых центрах, например, гипермаркете «Глобус», на постоянной основе идет аудиосообщение, на видном для посетителей месте имеются дезинфицирующие средства для обработки рук, маски и перчатки, есть специально нанесенная разметка для соблюдения посетителями дистанции.

Во время проверки провели профилактическую беседу с предпринимателями и руководителями предприятий торговли и бытовых услуг.

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24 МАРТА

- Еще 502 Covid‑пациента вылечили от коронавируса в Подмосковье. За все время пандемии от коронавируса вылечились более 187 тысяч человек.

- Выездные бригады вакцинации от коронавируса заработали еще в двух ТЦ Москвы. В местах, где работают выездные бригады, обеспечено соблюдение всех санитарно‑эпидемиологических требований.

- Более 1,5 тыс подмосковных пенсионеров из сельской местности отвезли на вакцинацию. Данная услуга доступна всем пенсионерам региона.

- Мосгордума возобновляет очный формат заседаний с 25 марта. При этом число участников не должно превышать 50% от предельной вместимости помещений.

- 1593 пациента вылечились после коронавируса в Москве за сутки. С начала пандемии в столице зафиксировано 1 015 522 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 8 861 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 535 больных. В Москве - 1431.

- Подмосковье получило еще свыше 115 тыс доз вакцины «Спутник V». Прививку сделали уже более 420 тыс. человек.

- Полиция возбудила дело из‑за утечки данных москвичей, переболевших коронавирусом. На текущий момент ведутся оперативно‑разыскные мероприятия.