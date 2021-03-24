РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 мар. В среду в связи с устранением утечки на сетях теплоснабжения прекращена подача отопления на улицах Сиреневая, Полевая и Комсомольская в Щелкове, сообщается на странице Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с устранением утечки прекращена подача отоплена по адресам: Сиреневая, 22А, 22Б, Полевая, 10, 12, 16А, 19, Комсомольская, 5, 5А, 7 корпус 3. Подача отопления возобновится после завершения работ», - говорится в сообщении.

По всем вопросам можно обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.