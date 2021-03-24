РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 24 мар. В подмосковном Дзержинском 7 апреля пройдет ярмарка вакансий для жителей округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Жители Дзержинского, ищущие работу, имеют возможность без посредников встретиться и пройти первичное собеседование с представителями кадровых служб организаций, подобрать себе подходящую работу или учебное место, оставить свое резюме и получить подробную информацию об актуальных вакансиях крупнейших предприятий и организаций города. Это происходит как путем непосредственного контакта с работодателями, так и через информационные стенды с вакансиями.

Опыт проведения таких мероприятий показывает, что на ярмарках вакансий собираются нуждающиеся друг в друге люди, поэтому вероятность получить работу реально большая. На мероприятии будут присутствовать более 20 работодателей, таких как ФГУП «ФЦДТ «СОЮЗ», Филиал ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго», МКБ «Горизонт», ООО «Техногрупп», ООО «Орис Пром», OOО «УЗТПА» и другие, которые предложат более 100вакансий.

Из базы вакансий Люберецкого центра занятости населения будут предложены 1,5 тыс свободных рабочих мест. На март 2021 года 708 жителей города встали на учет по безработице, трудоустроено 80 соискателей на предприятия Дзержинского.

Вниманию посетителей представят специальные программы, реализуемые Люберецким центром занятости в целях снижения напряженности на рынке труда. Ведущие специалисты центра проведут для соискателей работы индивидуальные консультации по вопросам трудоустройства, временной занятости, проинформируют о возможности переобучения и повышения квалификации по востребованным на рынке труда профессиям, проведут бесплатное консультации по вопросам трудового законодательства, самозанятости граждан.