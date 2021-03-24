РИАМО - 24 мар. Праздник День отца могут учредить в Московской области, инициативу обсудят на региональном уровне, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Идея учреждения праздника принадлежит руководителю Всероссийской общественной организации многодетных мам Марине Семеновой. Она отметила, что в нескольких регионах России такой праздник уже отмечают.

«Давайте обсудим, если это важно эту роль еще раз подчеркнуть. Для многих она очевидна, но для тех, кому не очевидна – давайте примем это еще и законом», - сказал Андрей Воробьев.

День отца празднуют в третье воскресенье июня. В текущем году праздник выпадет на 20 июня. Эта дата пока не закреплена на государственном уровне.

В среду проходит пленарное заседание Общественной палаты Московской области. На нем обсудили роль палаты в повышении качества и доступности медицины во время пандемии коронавируса, этапы и сроки формирования нового состава палаты и другое.

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