РИАМО - 24 мар. Председатель Совета федерации России Валентина Матвиенко сообщила, что ограничения из-за пандемии коронавируса снимут к осени, если россияне будут массово делать прививки от инфекции, передает kp.ru.

«Я считаю, правы те эксперты, которые утверждают, что в случае массовой вакцинации к осени будет снята большая часть ограничений, и мы вернемся к осени к нормальной жизни», - сказала Матвиенко.

Она добавила, что для победы над коронавирусом необходима массовая вакцинация. По ее мнению, никаких причин отказа от вакцины, кроме медицинских противопоказаний, быть не может.

23 марта президент России Владимир Путин привился от коронавируса. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, президент чувствует себя хорошо после вакцинации.

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24 МАРТА

- Еще 502 Covid‑пациента вылечили от коронавируса в Подмосковье. За все время пандемии от коронавируса вылечились более 187 тысяч человек.

- Выездные бригады вакцинации от коронавируса заработали еще в двух ТЦ Москвы. В местах, где работают выездные бригады, обеспечено соблюдение всех санитарно‑эпидемиологических требований.

- Более 1,5 тыс подмосковных пенсионеров из сельской местности отвезли на вакцинацию. Данная услуга доступна всем пенсионерам региона.

- Мосгордума возобновляет очный формат заседаний с 25 марта. При этом число участников не должно превышать 50% от предельной вместимости помещений.

- 1593 пациента вылечились после коронавируса в Москве за сутки. С начала пандемии в столице зафиксировано 1 015 522 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 8 861 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 535 больных. В Москве - 1431.

- Подмосковье получило еще свыше 115 тыс доз вакцины «Спутник V». Прививку сделали уже более 420 тыс. человек.

- Полиция возбудила дело из‑за утечки данных москвичей, переболевших коронавирусом. На текущий момент ведутся оперативно‑разыскные мероприятия.