РИАМО - 24 мар. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил о важности подготовки наблюдателей к единому дню голосования, который пройдет 19 сентября. Данная работа будет проводиться совместно с Общественной палатой Московской области.

Выборы депутатов Госдумы состоятся в России в единый день голосования 19 сентября 2021 года. В этот день также пройдут выборы в Мособлдуму.

«Просьба принять самое активное участие в этом процессе. Несколько важных этапов, которые необходимы именно с вашим участием. Это и обучение наблюдателей, и подготовка наблюдателей ко дню голосования», — сказал Брынцалов на пленарном заседании ОП МО.

По его словам, также важно данную тему по подготовке наблюдателей осветить в СМИ.

Председатель регионального парламента также добавил, что выборы должны пройти открыто и легитимно.

«Самое главное — это реакция на возможные нарушения в процессе проведения избирательной кампании, дня голосования, чтобы была четкая и последовательная реакция на все моменты, которые могут в процессе избирательной кампании возникнуть с точки зрения соблюдения законодательства, всех норм и требований», — добавил Брынцалов.

Он отметил, что надеется на качественный результат с учетом многолетнего опыта, который накопился у Общественной палаты региона.