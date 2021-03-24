РИАМО - 24 мар. Вопросы экологии являются одними из самых важных и актуальных для Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
По словам губернатора, также принципиальным для Подмосковья является вопрос развития инфраструктуры.
«Мы понимаем прекрасно, что федеральные, региональные трассы, переезды, общественный транспорт имеют определяющее значение для качества жизни», - отметил Воробьев.
Он добавил, что подмосковная система образования также требует развития. Поэтому необходимо направлять средства на строительство школ и детских садов.
С 1 марта в регионе заработали новые правила обращения со строительным мусором. Региональным законом введено понятие ОССиГ – отходы строительства, сноса и грунтов. Для перемещения строительного мусора нужно получить разрешение, а при переработке следует использовать технологии и оборудование, которые соответствуют установленным требованиям. Сведения будут регистрироваться в системе «Электронный талон».
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