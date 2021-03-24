РИАМО - 24 мар. Вопросы экологии являются одними из самых важных и актуальных для Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«У нас сейчас задача - разобраться со строительным мусором и, самое главное, привести в порядок все, что он загрязнил, – это реки, озера, чтобы не было несанкционированных свалок. В общем, сегодня запрос на чистое Подмосковье огромен как никогда», - сказал Воробьев в ходе пленарного заседания Общественной палаты Московской области в среду.

По словам губернатора, также принципиальным для Подмосковья является вопрос развития инфраструктуры.

«Мы понимаем прекрасно, что федеральные, региональные трассы, переезды, общественный транспорт имеют определяющее значение для качества жизни», - отметил Воробьев.

Он добавил, что подмосковная система образования также требует развития. Поэтому необходимо направлять средства на строительство школ и детских садов.

С 1 марта в регионе заработали новые правила обращения со строительным мусором. Региональным законом введено понятие ОССиГ – отходы строительства, сноса и грунтов. Для перемещения строительного мусора нужно получить разрешение, а при переработке следует использовать технологии и оборудование, которые соответствуют установленным требованиям. Сведения будут регистрироваться в системе «Электронный талон».