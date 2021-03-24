РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мар. В городском округе Люберцы в замещающих семьях проживают 598 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В Дзержинском таких детей 69, в Котельниках - 65.

«Ежегодно мы проводим активную работу по устройству детей-сирот в семьи и подготовке будущих родителей. В регионе они могут получить бесплатную консультацию у специалистов, а также воспользоваться мобильным приложением «Усыновление в Московской области», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

В Подмосковье уже свыше 15,5 тыс детей устроены на воспитание в опекунские и приемные семьи. Кроме этого, 7,6 тыс детей проживают в семьях усыновителей.