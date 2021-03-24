РИАМО - 24 мар. Правоохранители задержали водителя автомобиля Mercedes, который сбил двух женщин на Пулковской улице в Москве, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

Авария произошла вечером 23 марта. Водитель автомобиля ехал по улице Пулковской. Там он врезался в припаркованный автомобиль Mitsubishi, затем выехал на тротуар и сбил двух женщин-пешеходов. Мужчина скрылся с места ЧП. Обе женщины скончались.

«Сотрудниками ОУР УВД по САО ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО установили и задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний мужчина», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый доставлен в территориальный орган внутренних дел.

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