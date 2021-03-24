РИАМО - 24 мар. Хлеб свежей выпечки тяжело переваривается и вреден людям с заболеваниями органов пищеварения, он должен полежать, чтобы стать безвредным, сообщила диетолог Мария Черняева.

По ее словам, свежий хлеб обладает более высокой кислотностью, чем черствый. Это вредно для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

«Считается, что свежий хлеб обладает большей кислотностью. Поэтому при заболеваниях органов ЖКТ лучше использовать хлеб, которому уже есть восемь часов, или вчерашний хлеб – для предупреждения обострений хронических заболеваний, того же гастрита, язвенной болезни», - сказала Черняева эфире радио Sputnik.

Когда хлеб черствеет, его структура меняется вместе с полезными и вредными свойствами. По словам диетолога, меняется кислотность хлеба. Поэтому вчерашний хлеб или сухарик будет полезнее для желудка.

Также эксперт считает, что приятный вкус и запах свежего белого хлеба только вредит здоровью, потому что вынуждает съесть его, иногда больше чем нужно.

«Свежего мягкого хлеба мы съедим больше, прежде всего, за счет вкусовых ощущений. Это как наркотическое вещество, как и тяга к сладкому. Поэтому очень часто в магазинах специально пекут свежий хлеб, чтобы люди его покупали», - заключила диетолог.