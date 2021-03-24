РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 24 мар. Полицейские в Дзержинском пресекли попытку сбыта более 500 г метилэфедрона, по подозрению в преступлении задержали 33-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое».

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с оперуполномоченными МУ МВД России «Люберецкое» при поддержке бойцов «Гром» в результате оперативно-разыскных мероприятий на улице Овиновке в Дзержинском задержали 33-летнего подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

При личном досмотре у него был изъяли пакет с порошкообразным веществом. По результатам проведенного исследования установлено, что изъятое является наркотиком – метилэфедроном общей массой более 500 г.

В отношении подозреваемого следователем возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Суд заключил фигуранта дела под стражу.