РИАМО - 24 мар. Общественная палата Московской области сыграла важную роль в период пандемии коронавируса, власти Подмосковья делают особый акцент на общении с жителями региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Первое — это слова благодарности, потому что не сидели за закрытыми дверями. Общественная палата очень много работала в это время (в пандемию коронавируса - ред.). Каждый в своем амплуа, будучи востребованными и занятыми, вы все помогали, участвовали в тех сложных и непонятных для человечества, как мне кажется, до конца, ситуациях», — сказал Воробьев в ходе пленарного заседания Общественной палаты Подмосковья.

Он добавил, что проблемы между людьми возникают из-за нарушения коммуникации.

«Проблемы между людьми происходят по двум причинам: из-за отсутствия общения и из-за неправильного общения. Мы всегда имеем возможность вести диалог. Буквально сегодня посетил несколько городов Подмосковья и вижу, насколько востребовано это общение. Потому что мы, с одной стороны, рапортуем и действительно делаем, как это видят жители. Но с другой стороны, проблем такое громадье, что было бы неправильным считать, что все у нас замечательно», — добавил губернатор.

Он подчеркнул, что большая система и большой регион требуют постоянного движения и поиска решения проблем.

«Во время выборов (осенью 2021 года - ред.) нам всем предстоит рассказывать, показывать то, как мы будем решать вопросы, обеспечивать, с какой программой мы пойдем. Кто у нас кандидат, почему именно эти кандидаты. Все это всегда очень важно. И я очень рассчитываю, что вы (члены Общественной палаты - ред.) как и прежде, будете рядом, в одном строю и в одной команде», — заключил Воробьев.

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24 МАРТА

- Еще 502 Covid‑пациента вылечили от коронавируса в Подмосковье. За все время пандемии от коронавируса вылечились более 187 тысяч человек.

- Выездные бригады вакцинации от коронавируса заработали еще в двух ТЦ Москвы. В местах, где работают выездные бригады, обеспечено соблюдение всех санитарно‑эпидемиологических требований.

- Более 1,5 тыс подмосковных пенсионеров из сельской местности отвезли на вакцинацию. Данная услуга доступна всем пенсионерам региона.

- Мосгордума возобновляет очный формат заседаний с 25 марта. При этом число участников не должно превышать 50% от предельной вместимости помещений.

- 1593 пациента вылечились после коронавируса в Москве за сутки. С начала пандемии в столице зафиксировано 1 015 522 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 8 861 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 535 больных. В Москве - 1431.

- Подмосковье получило еще свыше 115 тыс доз вакцины «Спутник V». Прививку сделали уже более 420 тыс. человек.

- Полиция возбудила дело из‑за утечки данных москвичей, переболевших коронавирусом. На текущий момент ведутся оперативно‑разыскные мероприятия.