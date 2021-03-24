РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 мар. Рейд по пресечению работы нелегальных такси провели в Котельниках, по его итогам 13 водителей доставили в полицию. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В микрорайоне Южный рано утром в среду прошел рейд по выявлению и пресечению работы нелегальных такси. Время было определено по просьбам жителей, которые обратились ранее к главе Котельников Сергею Жигалкину на встрече и попросили проверить работу такси, которые в часы пик мешают проезду личного транспорта. В мероприятии приняли участие сотрудники администрации, Котельниковского отдела полиции и ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

По итогам выезда в Котельниковский отдел полиции доставили 13 водителей с автомобилями и 52 пассажира. Помимо этого, на предмет нарушения миграционного законодательства РФ проверили 167 человек. Нарушителей российского законодательства привлекли к административной ответственности.

Данные мероприятия будут проходить на регулярной основе в микрорайонах города.