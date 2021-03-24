РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. Коллективу Подольского филиала «Ростелеком» рассказали о необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции и противопоказаниях, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Он совместно с замглавы администрации округа Александром Скобенниковым, главврачом Подольской городской клинической больницы №3, депутатом совета депутатов округа Мариной Черногоровой и руководителем фракции «Единая Россия» в совете депутатов Любовью Ушаневой встретился с трудовым коллективом Подольского филиала ПАО «Ростелеком». Темой мероприятия стала вакцинация от коронавируса.

«В ходе продолжительной дискуссии участники рассказали о необходимости и важности вакцинации. Поступало много вопросов о противопоказаниях у вакцин. Черногорова убедила присутствующих, что противопоказаний у вакцин, которые сейчас предлагают, практически нет, и подробно остановилась на отечественной вакцине от коронавируса «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и зарегистрированной на территории РФ», – написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что к нему поступали вопросы о депутатской деятельности и финансовой поддержке системы здравоохранения в регионе.

«Я сообщил об основных итогах своей деятельности за прошлый год и акцент сделал на том, что только в Московской области на борьбу с коронавирусом в 2020 году было выделено более 60 млрд рублей. Эти средства были направлены на перепрофилирование больниц, торговых, выставочных комплексов в медицинские центры, которые приняли пациентов с коронавирусом, на приобретение оборудования и аппаратов для искусственной вентиляции легких, на закупку медикаментов и средств индивидуальной защиты, обеспечение питанием медработников и другое», – заключил депутат.

Прививку можно сделать в следующих медучреждениях округа: Подольской районной больнице; Подольской взрослой поликлинике №1; Подольской городской больнице №2; Подольской городской больнице №3; Климовской городской больнице №2; Климовской центральной городской больнице; сельской амбулатории поселка Быково.

Также работают мобильные пункты: в гипермаркете «Глобус»; ТЦ «Остров сокровищ»; ТЦ «Галерея»; ТЦ «Капитолий»; в помещении Общественной палаты; многофункциональном центре на улице Кирова, 39 и в Климовске на улице Заводской, 7. Помимо этого, по отдаленным территориям округа курсируют передвижные пункты вакцинации – на сегодняшний день их четыре.

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24 МАРТА

- Еще 502 Covid‑пациента вылечили от коронавируса в Подмосковье. За все время пандемии от коронавируса вылечились более 187 тысяч человек.

- Выездные бригады вакцинации от коронавируса заработали еще в двух ТЦ Москвы. В местах, где работают выездные бригады, обеспечено соблюдение всех санитарно‑эпидемиологических требований.

- Более 1,5 тыс подмосковных пенсионеров из сельской местности отвезли на вакцинацию. Данная услуга доступна всем пенсионерам региона.

- Мосгордума возобновляет очный формат заседаний с 25 марта. При этом число участников не должно превышать 50% от предельной вместимости помещений.

- 1593 пациента вылечились после коронавируса в Москве за сутки. С начала пандемии в столице зафиксировано 1 015 522 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 8 861 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 535 больных. В Москве - 1431.

- Подмосковье получило еще свыше 115 тыс доз вакцины «Спутник V». Прививку сделали уже более 420 тыс. человек.

- Полиция возбудила дело из‑за утечки данных москвичей, переболевших коронавирусом. На текущий момент ведутся оперативно‑разыскные мероприятия.