РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 мар. Двоих молодых людей задержали в подмосковном Красногорске по подозрению в серии краж из продуктовых магазинов, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по горокругу Красногорск поступило заявление от представителя одного из магазинов в деревне Путилково о том, что неизвестные похитили товар из торгового зала. Сумма ущерба составила более 9 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Отрадненского отдела полиции по подозрению в совершении преступления установили и задержали 18-летнего уроженца города Сургут и 20-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья.

Полицейские установили причастность подозреваемых к совершению аналогичного преступления на территории округа. Общая сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.

Следователь Следственного управления УМВД по данному факту возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса РФ «Кража».

Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.