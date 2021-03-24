РИАМО - 24 мар. Сотрудники столичной прокуратуры инициировали проведение доследственной проверки после того, как женщина и ее 14-летний сын были вынуждены покинуть квартиру через окно из-за угроз нетрезвого отца, сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел рано утром в среду в квартире, расположенной в доме в 1-м Кирпичном переулке. Пьяный мужчина начал угрожать своей жене и 14-летнему сыну.
Проверка поручена Измайловской межрайонной прокуратуре. Специалистам ведомства предстоит установить обстоятельства и причины произошедшего.
По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.
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