РИАМО - 24 мар. Сотрудники столичной прокуратуры инициировали проведение доследственной проверки после того, как женщина и ее 14-летний сын были вынуждены покинуть квартиру через окно из-за угроз нетрезвого отца, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел рано утром в среду в квартире, расположенной в доме в 1-м Кирпичном переулке. Пьяный мужчина начал угрожать своей жене и 14-летнему сыну.

«В результате женщина выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на втором этаже, а ребенок спустился по водосточной трубе. Женщине потребовалась медицинская помощь», - говорится в сообщении.

Проверка поручена Измайловской межрайонной прокуратуре. Специалистам ведомства предстоит установить обстоятельства и причины произошедшего.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.